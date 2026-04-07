Althéus Leperdrix, l’homme à la chair de papier Maison du livre Bécherel 7 avril – 5 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Un fait divers bien mystérieux… Charlotte Hayet s’intéresse à la vie du poète breton méconnu Althéus Leperdrix (1895 – 1931), à travers un corpus de traces, témoignages et textes poétiques originaux.

Un fait divers bien mystérieux… Charlotte Hayet s’intéresse à la vie du poète breton méconnu Althéus Leperdrix (1895 – 1931), à travers un corpus de traces, témoignages et textes poétiques originaux. L’exposition est centrée notamment autour d’un évènement tragique et saisissant : son meurtre sur une falaise d’Erquy, en 1931.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00.000+02:00

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Maison du livre 4 Rte de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine



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