Altika Biathlon Run Challenge Stade Marcel Cazenave Bagnères-de-Bigorre

Altika Biathlon Run Challenge

Stade Marcel Cazenave BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 13:30:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Participez au Altika Biathlon Run Challenge le 15 février à Bagnères-de-Bigorre ! Matin challenge sportif (20€), après-midi challenge loisir/famille (15€). Réservation obligatoire. Contact et infos téléphone et site web.

Stade Marcel Cazenave BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 67 15 85

English :

Take part in the Altika Biathlon Run Challenge on February 15 in Bagnères-de-Bigorre! Morning: sports challenge (20?), afternoon: leisure/family challenge (15?). Reservations essential. Contact and info: telephone and website.

