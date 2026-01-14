Altika Biathlon Run Challenge Stade Marcel Cazenave Bagnères-de-Bigorre
Altika Biathlon Run Challenge Stade Marcel Cazenave Bagnères-de-Bigorre dimanche 15 février 2026.
Altika Biathlon Run Challenge
Stade Marcel Cazenave BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 13:30:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Participez au Altika Biathlon Run Challenge le 15 février à Bagnères-de-Bigorre ! Matin challenge sportif (20€), après-midi challenge loisir/famille (15€). Réservation obligatoire. Contact et infos téléphone et site web.
.
Stade Marcel Cazenave BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 67 15 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the Altika Biathlon Run Challenge on February 15 in Bagnères-de-Bigorre! Morning: sports challenge (20?), afternoon: leisure/family challenge (15?). Reservations essential. Contact and info: telephone and website.
L’événement Altika Biathlon Run Challenge Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65