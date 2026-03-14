Altın Gün + Aziz Konkrite Lens
Altın Gün + Aziz Konkrite Lens vendredi 26 juin 2026.
Altın Gün + Aziz Konkrite
99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
En partenariat avec l’Aéronef
Après les succès mondiaux de ses précédents albums, le groupe hollandais Altın Gün présenter Garip, leur nouveau projet musical à paraître au printemps 2026.
Fasciné par la scène musicale alternative turque des années 70 caractérisée par le mélange entre musique traditionnelle et rock occidental, Altın Gün offre un hommage envoûtant, à la fois nostalgique et innovant à un mouvement qui continue de faire danser toutes les générations. .
99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62
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English :
In partnership with Aéronef
L’événement Altın Gün + Aziz Konkrite Lens a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin