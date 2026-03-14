Altın Gün + Aziz Konkrite

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

En partenariat avec l’Aéronef

Après les succès mondiaux de ses précédents albums, le groupe hollandais Altın Gün présenter Garip, leur nouveau projet musical à paraître au printemps 2026.

Fasciné par la scène musicale alternative turque des années 70 caractérisée par le mélange entre musique traditionnelle et rock occidental, Altın Gün offre un hommage envoûtant, à la fois nostalgique et innovant à un mouvement qui continue de faire danser toutes les générations. .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with Aéronef

L’événement Altın Gün + Aziz Konkrite Lens a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin