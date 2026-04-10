Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar Résidence les Ecrins Ancelle

Ancelle

Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar

Résidence les Ecrins La Maison du Vélo Ancelle Hautes-Alpes

Tarif : 70 – 70 – 85 EUR

Tarif évolutif en fonction de la période d’inscription. Plus de détails sur le site.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 05:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous le 19 septembre 2026 pour une journée placée sous le signe de l’aventure et du partage. Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar, un événement gravel pour découvrir la vallée à vélo avec 3 parcours au choix 165km, 125km ou 80km.

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Résidence les Ecrins La Maison du Vélo Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 65 01 62 ancellebike@gmail.com

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English :

Join us on September 19, 2026 for a day of adventure and sharing. Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar, a gravel event to discover the valley by bike, with a choice of 3 routes: 165km, 125km or 80km.

L’événement Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar Ancelle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar