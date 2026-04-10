Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar Résidence les Ecrins Ancelle
Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar Résidence les Ecrins Ancelle samedi 19 septembre 2026.
Ancelle
Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar
Résidence les Ecrins La Maison du Vélo Ancelle Hautes-Alpes
Tarif : 70 – 70 – 85 EUR
Tarif évolutif en fonction de la période d’inscription. Plus de détails sur le site.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 05:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous le 19 septembre 2026 pour une journée placée sous le signe de l’aventure et du partage. Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar, un événement gravel pour découvrir la vallée à vélo avec 3 parcours au choix 165km, 125km ou 80km.
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Résidence les Ecrins La Maison du Vélo Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 65 01 62 ancellebike@gmail.com
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English :
Join us on September 19, 2026 for a day of adventure and sharing. Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar, a gravel event to discover the valley by bike, with a choice of 3 routes: 165km, 125km or 80km.
L’événement Altitude Gravel Champsaur Valgaudemar Ancelle a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar