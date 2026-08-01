Alvy Zamé Apéro Concert Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Alvy Zamé Apéro Concert

Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Alvy Zamé. Artiste guitare-voix, Alvy Zamé propose un univers afro-pop acoustique, mêlant rythmes africains et sonorités acoustiques dans une ambiance chaleureuse et intimiste. .

Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 02 caleches.brieronnes@wanadoo.fr

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English :

L’événement Alvy Zamé Apéro Concert Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44