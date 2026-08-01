Alvy Zamé Apéro Concert Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard
mercredi 19 août 2026 · Les Calèches Briéronnes · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
Alvy Zamé Apéro Concert
Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Alvy Zamé. Artiste guitare-voix, Alvy Zamé propose un univers afro-pop acoustique, mêlant rythmes africains et sonorités acoustiques dans une ambiance chaleureuse et intimiste. .
Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 02 caleches.brieronnes@wanadoo.fr
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English :
L’événement Alvy Zamé Apéro Concert Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT44
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