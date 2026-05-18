Stage de création d’un bijou Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Stage de création d’un bijou

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31

Réalisation d’un bujou à partir de cire d’abeilles (provenant en partie de la ferme de Kerhué, apiculteurs, producteurs à Mesquer) (bague pendentif). Le stagiaire choisit son métal, sa perle ou pierre et travaille les matériaux avec l’artisan. .

Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de création d’un bijou Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44