Stage de création d’un bijou Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Stage de création d’un bijou Village de Kerhinet Saint-Lyphard dimanche 16 août 2026.
Saint-Lyphard
Stage de création d’un bijou
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31
Réalisation d’un bujou à partir de cire d’abeilles (provenant en partie de la ferme de Kerhué, apiculteurs, producteurs à Mesquer) (bague pendentif). Le stagiaire choisit son métal, sa perle ou pierre et travaille les matériaux avec l’artisan. .
Village de Kerhinet La Catiche Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Stage de création d’un bijou Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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