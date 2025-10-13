Amants par la Compagnie Cirque Exalté Salle Ô Gré des Loisirs à Pommerieux Pommerieux

Amants par la Compagnie Cirque Exalté Vendredi 6 mars 2026, 20h30 Salle Ô Gré des Loisirs à Pommerieux Mayenne

Sur réservation, de 5€ à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T21:30:00+01:00

Ils s’aiment, c’est très clair, sans hésitations, sans questions. Ils ont déjà vécu heureux, malheureux, vécu tous les deux. Ils aiment être cons ensemble, danser ensemble, qu’on les regarde aimer danser. Ils aiment être fous ensemble, être charnels, moches, fragiles… Elle aime rigoler à ses blagues les plus pourries, il aime supporter ses trous noirs et ses emballements volcaniques. Ils aiment oser penser, encore aujourd’hui, que ça sera pour la vie. Et là, c’est juste un moment. Un instant de célébration, une fête jusqu’au bout de la nuit. Un moment où ils sont deux, où ils dansent. Ils tournent, ils tournent, à en perdre leurs pensées. Un spectacle d’une intensité folle, à l’énergie terriblement communicative !

C’est tout simple. C’est un homme et une femme qui s’aiment et qui dansent. Simple, mais beau, généreux, et incroyablement vivifiant ! cirque danse

Leïla Philippe