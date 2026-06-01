Ambiance et Atelier expose dans la roseraie David Austin REMILLY SUR LOZON Remilly Les Marais samedi 20 juin 2026.

Remilly Les Marais

Ambiance et Atelier expose dans la roseraie David Austin

REMILLY SUR LOZON 10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Philippe BAILLEUL croise les objets au hasard de ses chines, ce qui lui donne des idées pour pouvoir les transformer et en faire autre chose oiseaux (flamands roses, hiboux…), poissons, escargots, fleurs d’aïl, voilier, découvrez ces objets disséminés dans les rosiers.

Vous apprécierez le charme de ce lieu unique en bordure des marais, château fin XV° début XVI° présentant de beaux restes, notamment une échauguette au culot très ouvragé.

Roseraie David Austin avec plus de 400 rosiers anglais aux parfums puissants variant d’une fleur à l’autre classique de rose ancienne, fruité, musqué, de thé ou bien de myrrhe, certaines de ces senteurs parfois mêlées.

Exposition de Caroline Carnaille, céramiste, dont l’objectif plastique est essentiellement tourné vers les matières et la recherche de textures brutes, et de Nicolas Evariste, photographe, spécialisé dans le noir et blanc, qui parcourt la région en quête d’esthétisme et de minimalisme.

La simplicité et la pureté de ses photographies nous plongent dans un univers parfois irréel et poétique.

Les enfants seront enchantés par le Village des années 1930 200 m2 de miniatures animées qui illustrent des métiers anciens, la vie dans les villages et les travaux des champs au début du XX° siècle.

Revivez la belle aventure des chantiers de bénévoles 1981-1988 Un chantier, des bénévoles (rétrospective des travaux de restauration). .

REMILLY SUR LOZON 10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 6 49 32 94 27 lechateaudemontfort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ambiance et Atelier expose dans la roseraie David Austin

L’événement Ambiance et Atelier expose dans la roseraie David Austin Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Saint-Lô