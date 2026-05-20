Les visites du jeudi > Lehodey Vani-Bois Remilly-sur-Lozon Remilly Les Marais

Remilly Les Marais

Les visites du jeudi > Lehodey Vani-Bois

Remilly-sur-Lozon 1 Rue de la Vannerie Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre des visites du jeudi, rendez-vous les 9, 16, 23 et 30 juillet à 14h30 à la vannerie d’osier Lehodey à Remilly-Les-Marais.

La vannerie, de l’oseraie au panier fini les matières, les gestes dans l’atelier, la production du musée à l’expo-vente, 160 ans d’activité.

5€/adulte Gratuit pour les moins de 12 ans.

Inscriptions au 02 33 56 21 01 ou contact@lehodey-lvb.fr .

Remilly-sur-Lozon 1 Rue de la Vannerie Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 2 33 56 21 01

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English : Les visites du jeudi > Lehodey Vani-Bois

L’événement Les visites du jeudi > Lehodey Vani-Bois Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Saint-Lô