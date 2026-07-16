Visite guidée du musée, Maison Lehodey Vani-Bois, Remilly Les Marais

Informations pratiques

Visite guidée du musée 19 et 20 septembre Maison Lehodey Vani-Bois Manche

5€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

A votre arrivée, inscrivez-vous à l’accueil pour établir votre parcours de visite: vidéo-projection sur l’osier (de l’oseraie au panier fini), l’atelier du vannier au travail, la salle expo-vente, ou encore la visite guidée du musée de la Vannerie (5€ à partir de 12 ans).

A 50m, alez voir l’autel de l’église de Rémilly, lui aussi tressé d’osier.

A 500m, en visite libre, l’oseraie communale constitue une promenade instructive avec ses panneaux pédagogiques.

Maison Lehodey Vani-Bois 1 rue de la vannerie, Remilly-sur-Lozon, 50570 Remilly Les Marais Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie 02 33 56 21 01 https://lehodey-lvb.fr Située au cœur de Rémilly, à côté de l’église, la Vannerie a été fondée en 1864 : celle-ci est toujours active aujourd’hui et réalise essentiellement du mobilier pour des designer ou architectes d’intérieur. Parking à proximité immédiate

A votre arrivée, inscrivez-vous à l’accueil pour établir votre parcours de visite: vidéo-projection sur l’osier (de l’oseraie au panier fini), l’atelier du vannier au travail, la salle expo-vente, ou…

©Emmanuelle de Maistre