Ambiance polar Galerie des Corsaires Bayonne
Ambiance polar Galerie des Corsaires Bayonne lundi 18 mai 2026.
Bayonne
Ambiance polar
Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 15:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Ambiance Polar est un thème sur lequel le club photo Arrêt sur Images a travaillé pendant une année entière.
Atmosphères angoissantes, personnages inquiétants, arrestations, interrogatoires…
L’enquête s’est dirigée vers Bayonne, Biarritz et d’autres lieux encore. Des suspects ont été arrêtés, des indices relevés, mais le dossier est-il clos pour autant ?
Arrêt sur Images est une section du Centre Culturel et Social de Boucau et de Tarnos. Il est affilié à la Fédération Photographique de France et, à ce titre, participe à de nombreux concours régionaux et nationaux. .
Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 69 88 graphgaleriedescorsaires@gmail.com
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English : Ambiance polar
L’événement Ambiance polar Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne
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