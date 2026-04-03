Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ECHECS ET MATHS LA LUNA NEGRA Bayonne

ECHECS ET MATHS LA LUNA NEGRA Bayonne

ECHECS ET MATHS LA LUNA NEGRA Bayonne vendredi 15 mai 2026.

Lieu : LA LUNA NEGRA

Adresse : 7, RUE DES AUGUSTINS

Ville : 64100 Bayonne

Département : 64

Début : 2026-05-15

Fin : 2026-05-15

Heure de début : 20:30

ECHECS ET MATHS Début : 2026-05-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64

À voir aussi à Bayonne (64)