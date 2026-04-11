Eguzkilore (2-4 urte) Baionako Euskal Museoa Bayonne
Eguzkilore (2-4 urte) Baionako Euskal Museoa Bayonne samedi 27 juin 2026.
Bayonne
Eguzkilore (2-4 urte)
Baionako Euskal Museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Bisita etxearen inguruan eta ondotik tailerra eguzkilore bat egiteko. 2-4 urteko haurrentzat. 4€/haurka. Urririk laguntzaileentzat. Izena eman behar da. .
Baionako Euskal Museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eguzkilore (2-4 urte)
L’événement Eguzkilore (2-4 urte) Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Traditionnel Bayonne 11 avril 2026
- Kepa Tilolaria Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne 11 avril 2026
- Enquête sur des bateaux fantômes Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne 11 avril 2026
- Kepa le tilholier Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne 11 avril 2026
- Dimanches en musique: L’Harmonie Bayonnaise invite… Théâtre Michel-Portal Bayonne 12 avril 2026