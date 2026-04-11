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Eguzkilore (2-4 urte) Baionako Euskal Museoa Bayonne

Eguzkilore (2-4 urte) Baionako Euskal Museoa Bayonne

Eguzkilore (2-4 urte) Baionako Euskal Museoa Bayonne samedi 27 juin 2026.

Lieu : Baionako Euskal Museoa

Adresse : 37 Kortsarioen kaia

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Eguzkilore (2-4 urte)

Baionako Euskal Museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Bisita etxearen inguruan eta ondotik tailerra eguzkilore bat egiteko. 2-4 urteko haurrentzat. 4€/haurka. Urririk laguntzaileentzat. Izena eman behar da.   .

Baionako Euskal Museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  accueil@musee-basque.fr

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English : Eguzkilore (2-4 urte)

L’événement Eguzkilore (2-4 urte) Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne

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