Eguzkilore (2-4 urte) Baionako Euskal Museoa Bayonne

Bayonne

Eguzkilore (2-4 urte)

Baionako Euskal Museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Bisita etxearen inguruan eta ondotik tailerra eguzkilore bat egiteko. 2-4 urteko haurrentzat. 4€/haurka. Urririk laguntzaileentzat. Izena eman behar da. .

Baionako Euskal Museoa 37 Kortsarioen kaia Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Eguzkilore (2-4 urte)

L’événement Eguzkilore (2-4 urte) Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne