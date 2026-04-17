Peter Harper Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Peter Harper Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 13 mai 2026.
Bayonne
Peter Harper
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-14 21:45:00
Date(s) :
2026-05-13
Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
Si vous avez vu Peter Harper en concert, il y a de fortes chances que vous ayez reçu un bisou sur la joue ou un gros câlin de sa part, il aime aussi nous faire danser de sa voix qui rappelle la soul des années 50 et 60, il donne l’impression de flotter dans les nuages de tendresse plusieurs jours encore après le concert. Peter Harper est de retour sur la route, ses concerts ne vous laisseront pas seulement enchantés, ils nous rappellent aussi qu’il y a encore de belles choses dans le monde qui méritent d’être défendues. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Peter Harper
L’événement Peter Harper Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne
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