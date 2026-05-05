CINECITTA, L’Atalante, Bayonne

CINECITTA Mardi 12 mai, 18h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Programme de courts métrages des étudiants d’école d’art

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Soirée courts métrages L’Atalante CINECITTA