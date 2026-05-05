CINECITTA, L’Atalante, Bayonne
CINECITTA, L’Atalante, Bayonne mardi 12 mai 2026.
CINECITTA Mardi 12 mai, 18h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T18:00:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00
Programme de courts métrages des étudiants d’école d’art
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Soirée courts métrages L’Atalante CINECITTA
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