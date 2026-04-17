Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 25 juin 2026.
Bayonne
Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-27 21:45:00
Date(s) :
2026-06-25
Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
En tournée partout en France, Eva Jean a été nommée en 2023 avec son spectacle ELLE EST MOI ! aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie Meilleur Spectacle Musical . Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, revient avec une nouvelle version JE SUIS TON PÈRE … avec le look de ta mère ! . Un seul en scène musical unique en son genre ! Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes … Humour, stand-up, comédie, chant en live et titres originaux. Le talent est partout et surtout LIVE ! Avec Eva JEAN (David JEAN) .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère
L’événement Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne
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