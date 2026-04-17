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Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 20 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:30:00
fin : 2026-06-27 21:45:00

Date(s) :
2026-06-25

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
En tournée partout en France, Eva Jean a été nommée en 2023 avec son spectacle ELLE EST MOI ! aux Trophées de la Comédie Musicale dans la catégorie Meilleur Spectacle Musical . Cet artiste à la voix d’or, issu des plus grandes scènes de Comédies Musicales, revient avec une nouvelle version JE SUIS TON PÈRE … avec le look de ta mère ! . Un seul en scène musical unique en son genre ! Entre engagement et divertissement, le public passe littéralement du rire aux larmes … Humour, stand-up, comédie, chant en live et titres originaux. Le talent est partout et surtout LIVE ! Avec Eva JEAN (David JEAN)   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English : Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère

L’événement Je Suis Ton Père Avec Le Look De Ta Mère Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne

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