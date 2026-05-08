Atelier potions Le Bercail Bayonne

Bayonne

Atelier potions

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

1h de potions magiques avec des éléments féériques à l’infini!

Les enfants deviennent de véritables petits scientifiques en réalisant des expériences fascinantes autour des mélanges, des réactions et des transformations. Couleurs qui changent, textures surprenantes, effets “magiques”… chaque potion révèle un nouveau mystère !

Un atelier ludique et immersif pour éveiller la curiosité, expérimenter et s’émerveiller, de 3 à 8 ans. .

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr

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English : Atelier potions

L’événement Atelier potions Bayonne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayonne