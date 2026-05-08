Atelier potions Le Bercail Bayonne
Atelier potions Le Bercail Bayonne jeudi 14 mai 2026.
Bayonne
Atelier potions
Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 15:00:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
1h de potions magiques avec des éléments féériques à l’infini!
Les enfants deviennent de véritables petits scientifiques en réalisant des expériences fascinantes autour des mélanges, des réactions et des transformations. Couleurs qui changent, textures surprenantes, effets “magiques”… chaque potion révèle un nouveau mystère !
Un atelier ludique et immersif pour éveiller la curiosité, expérimenter et s’émerveiller, de 3 à 8 ans. .
Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier potions
L’événement Atelier potions Bayonne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Le Jeu de Cette Famille Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 8 mai 2026
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 9 mai 2026
- Visite guidée Découvrir Bayonne Office de tourisme Bayonne 9 mai 2026
- Visite guidée Chocolat gourmand Bayonne 9 mai 2026
- Salon du bien-etre inspir’ Centre holistique Sanawave Bayonne 9 mai 2026