Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz Kortsarioen kaia 37 Bayonne

Bayonne

Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz

Kortsarioen kaia 37 Baionako Euskal Museoa Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 19:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Baionako Euskal museoko bisita gidatua, sarrera dohainik denontzat. .

Kortsarioen kaia 37 Baionako Euskal Museoa Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

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English : Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz

L’événement Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne