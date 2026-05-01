Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz Kortsarioen kaia 37 Bayonne

Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz Kortsarioen kaia 37 Bayonne

Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz Kortsarioen kaia 37 Bayonne jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Kortsarioen kaia 37

Adresse : Baionako Euskal Museoa

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 4 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz

Kortsarioen kaia 37 Baionako Euskal Museoa Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 19:30:00

Date(s) :
2026-06-25

Baionako Euskal museoko bisita gidatua, sarrera dohainik denontzat.   .

Kortsarioen kaia 37 Baionako Euskal Museoa Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  am.gale@musee-basque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz

L’événement Osteguna museoan bilduma orokorren bisita gidatua euskaraz Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne

À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)