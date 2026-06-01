Bayonne

Terrasses en fête Terraz alai

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Des groupes locaux vous donnent rendez-vous au fil des rues et des terrasses de plusieurs cafés de Bayonne, tous les jeudis de l’été. .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Terrasses en fête Terraz alai

L’événement Terrasses en fête Terraz alai Bayonne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bayonne