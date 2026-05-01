Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée littérature basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Soirée littérature basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Soirée littérature basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bayonne

Soirée littérature basque

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Jon Casenave présentera son dernier ouvrage. Soirée organisée par le musée basque en partenariat avec Euskaltzaindia . Soirée littéraire en basque avec traduction simultanée.   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  accueil@musee-basque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée littérature basque

L’événement Soirée littérature basque Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne

À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)