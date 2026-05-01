Soirée littérature basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Soirée littérature basque

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Jon Casenave présentera son dernier ouvrage. Soirée organisée par le musée basque en partenariat avec Euskaltzaindia . Soirée littéraire en basque avec traduction simultanée. .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Soirée littérature basque

L’événement Soirée littérature basque Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne