Soirée littérature basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Soirée littérature basque Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 25 juin 2026.
Bayonne
Soirée littérature basque
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Jon Casenave présentera son dernier ouvrage. Soirée organisée par le musée basque en partenariat avec Euskaltzaindia . Soirée littéraire en basque avec traduction simultanée. .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Soirée littérature basque
L’événement Soirée littérature basque Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne
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