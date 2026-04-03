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LE JEU DE CETTE FAMILLE LA LUNA NEGRA Bayonne

LE JEU DE CETTE FAMILLE LA LUNA NEGRA Bayonne

LE JEU DE CETTE FAMILLE LA LUNA NEGRA Bayonne mercredi 6 mai 2026.

Lieu : LA LUNA NEGRA

Adresse : 7, RUE DES AUGUSTINS

Ville : 64100 Bayonne

Département : 64

Début : 2026-05-06

Fin : 2026-05-06

Heure de début : 20:30

LE JEU DE CETTE FAMILLE Début : 2026-05-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64

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