Le projet Museoa Urtu Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Le projet Museoa Urtu

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37, quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 19:15:00

Date(s) :

2026-04-30

Sabine Cazenave directrice-conservatrice du musée évoque l’installation en juin prochain, de l’œuvre Museoa Urtu de l’artiste Nader Koochaki dans le parcours permanent. .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37, quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 contact@musee-basque.fr

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English : Le projet Museoa Urtu

L’événement Le projet Museoa Urtu Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne