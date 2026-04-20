Le projet Museoa Urtu Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Le projet Museoa Urtu Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 30 avril 2026.
Bayonne
Le projet Museoa Urtu
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37, quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 19:15:00
Date(s) :
2026-04-30
Sabine Cazenave directrice-conservatrice du musée évoque l’installation en juin prochain, de l’œuvre Museoa Urtu de l’artiste Nader Koochaki dans le parcours permanent. .
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37, quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 contact@musee-basque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le projet Museoa Urtu
L’événement Le projet Museoa Urtu Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée D’une cave à l’autre 5-7 rue Lagréou Bayonne 20 avril 2026
- Regards sur des tranches de foire Galerie des Corsaires Bayonne 20 avril 2026
- Danse: Euforia Théâtre Michel Portal Bayonne 21 avril 2026
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 21 avril 2026
- Marché de quartier Place des gascons Bayonne 22 avril 2026