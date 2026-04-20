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Le projet Museoa Urtu Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Le projet Museoa Urtu Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Le projet Museoa Urtu Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37, quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Le projet Museoa Urtu

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37, quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 19:15:00

Date(s) :
2026-04-30

Sabine Cazenave directrice-conservatrice du musée évoque l’installation en juin prochain, de l’œuvre Museoa Urtu de l’artiste Nader Koochaki dans le parcours permanent.   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37, quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  contact@musee-basque.fr

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English : Le projet Museoa Urtu

L’événement Le projet Museoa Urtu Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne

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