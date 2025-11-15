Danse: Euforia Théâtre Michel Portal Bayonne

Danse: Euforia

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Igor Calonge est un chorégraphe résilient. Il s’est construit à la force du travail au fil d’une trajectoire forte de plus de 20 créations. Ancrée dans un langage physique, sa danse ne triche pas. Elle s’inscrit avec sincérité dans des espaces symboliques pour convoquer une poésie qui touche au cœur.

Pour cette nouvelle création qui marque quinze années d’existence de sa compagnie, le chorégraphe originaire de Donostia-San Sebastián a choisi de parler de liberté, de beauté et d’amour. Les danseurs évoluent dans un rythme continu qui ne cesse de croître. Euforia mise sur la couleur, la lumière et la joie.

Durée 55 min. .

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

