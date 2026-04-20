Beat street day kids Théâtre de la nature Bayonne
Beat street day kids Théâtre de la nature Bayonne dimanche 31 mai 2026.
Bayonne
Beat street day kids
Théâtre de la nature 1B Allée Charles Malegarie Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Pour les jeunes compétiteurs de danse hip-hop, le Beat Street Day Kids est l’équivalent du fameux Beat Street Day de la Salle Lauga. Pour cette 5ème édition, le quartier des Hauts-de-Bayonne accueillera à nouveau la compétition réunissant l’élite française et étrangère des jeunes de moins de 14 ans le 31 mai à 17h au théâtre de la nature. .
Théâtre de la nature 1B Allée Charles Malegarie Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Beat street day kids
L’événement Beat street day kids Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne
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