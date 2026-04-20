Beat street day kids Théâtre de la nature Bayonne

Bayonne

Beat street day kids

Théâtre de la nature 1B Allée Charles Malegarie Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour les jeunes compétiteurs de danse hip-hop, le Beat Street Day Kids est l’équivalent du fameux Beat Street Day de la Salle Lauga. Pour cette 5ème édition, le quartier des Hauts-de-Bayonne accueillera à nouveau la compétition réunissant l’élite française et étrangère des jeunes de moins de 14 ans le 31 mai à 17h au théâtre de la nature. .

Théâtre de la nature 1B Allée Charles Malegarie Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Beat street day kids

L’événement Beat street day kids Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne