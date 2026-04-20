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Beat street day kids Théâtre de la nature Bayonne

Beat street day kids Théâtre de la nature Bayonne

Beat street day kids Théâtre de la nature Bayonne dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Théâtre de la nature

Adresse : 1B Allée Charles Malegarie

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Beat street day kids

Théâtre de la nature 1B Allée Charles Malegarie Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Pour les jeunes compétiteurs de danse hip-hop, le Beat Street Day Kids est l’équivalent du fameux Beat Street Day de la Salle Lauga. Pour cette 5ème édition, le quartier des Hauts-de-Bayonne accueillera à nouveau la compétition réunissant l’élite française et étrangère des jeunes de moins de 14 ans le 31 mai à 17h au théâtre de la nature.   .

Théâtre de la nature 1B Allée Charles Malegarie Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Beat street day kids

L’événement Beat street day kids Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne

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