Code couleur Dominique Frampier Galerie des Corsaires Bayonne

Bayonne

Code couleur Dominique Frampier

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 15:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Léonard de Vinci écrivait La peinture est poésie muette, la poésie peinture aveugle .

Dominique Frampier, Dacquois d’origine, résidant à Tarnos, s’est tourné très jeune vers l’écriture et la peinture dont il a découvert seul les techniques du crayon , puis de la gouache en passant par le fusain, les pastels, l’encre de chine, l’aquarelle, l’acrylique. Il en est de même pour les supports papier, Canson, toile, verre.

Il apprend qu’avec l’huile un peintre ne peut tricher les tons deviennent l’expression de l’âme, les formes, les volumes et les profondeurs l’expression de vision.

Au fil des ans, pour cet autodidacte, la peinture est devenue une véritable passion, un exutoire par lequel il se libère des pressions de la vie. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 69 88 graphgaleriedescorsaires@gmail.com

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English : Code couleur Dominique Frampier

L’événement Code couleur Dominique Frampier Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne