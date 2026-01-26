Pause Patrimoine le cimetière Saint-Léon Rue de Baltet Bayonne
Rue de Baltet Entrée du cimetière Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Aux portes du centre ancien s’étend le vaste cimetière Saint-Léon.
A l’occasion du Printemps des cimetières, laissez-vous conter son histoire. Dans ce cadre paisible, se lisent aussi les pages de l’hidtoire des hommes et des femmes qui ont fait la ville depuis plus de 200 ans ! .
Rue de Baltet Entrée du cimetière Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34
English : Pause Patrimoine le cimetière Saint-Léon
