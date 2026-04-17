Le Jeu de Cette Famille Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Le Jeu de Cette Famille

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-09 21:45:00

Date(s) :

2026-05-06

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Si seulement on pouvait choisir sa famille comme dans un jeu des 7 familles ! C’est ce que doit se dire Laura Catherine, une mère invasive et autoritaire, Raymond, un père inexistant qui survit entre petites magouilles et arnaques de quartier et Julien son petit-ami, un “adulescent” qui passe ses journées à regarder des séries, à jouer sur sa console et à lui mentir sur sa recherche d’emploi. Fatiguée de tout gérer, elle décide de modifier la donne. Elle organise donc une rencontre entre Julien et son père, qu’elle fait passer pour un grand PDG obnubilé par le travail. Mais Raymond prend des initiatives rocambolesques qui transforment cette simple rencontre en un cauchemar sans fin pour Julien. Faites vos jeux, rien ne va plus ! Avec Jean-Marc Magnoni, Romain Henry, Violette Blanckaer .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Le Jeu de Cette Famille

L’événement Le Jeu de Cette Famille Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne