Eguzkilore Musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne
Eguzkilore Musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne samedi 27 juin 2026.
Bayonne
Eguzkilore
Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 quia des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 11:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Découverte des rites de protection de la maison et création d’un porte-bonheur. Pour les 2-4 ans. Durée = 1 heure. 4€/enfant. Sur réservation. .
Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 quia des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055959089 accueil@musee-basque.fr
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English : Eguzkilore
L’événement Eguzkilore Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne
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