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Eguzkilore Musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Eguzkilore Musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Eguzkilore Musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne samedi 27 juin 2026.

Lieu : Musée basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quia des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Eguzkilore

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 quia des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 11:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Découverte des rites de protection de la maison et création d’un porte-bonheur. Pour les 2-4 ans. Durée = 1 heure. 4€/enfant. Sur réservation.   .

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 quia des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055959089  accueil@musee-basque.fr

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English : Eguzkilore

L’événement Eguzkilore Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne

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