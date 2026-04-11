Eguzkilore Musée basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Eguzkilore

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 quia des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 11:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Découverte des rites de protection de la maison et création d’un porte-bonheur. Pour les 2-4 ans. Durée = 1 heure. 4€/enfant. Sur réservation. .

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 quia des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055959089 accueil@musee-basque.fr

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English : Eguzkilore

L’événement Eguzkilore Bayonne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayonne