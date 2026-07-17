AGENDA · La Trinité
Ambiance top 50, Trinité, …, La Trinité
vendredi 31 juillet 2026 · Trinité, ... · La Trinité
Informations pratiques
Ambiance top 50 Jeudi 30 juillet, 19h00 Trinité, … Martinique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T01:00:00+02:00 – 2026-07-31T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-31T01:00:00+02:00 – 2026-07-31T05:59:00+02:00
Venez nombreux danser sur les tubes des années 80 à 2000 !
Trinité, … Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 58 20 12 »}]
Ambiance Top 50 sur la Place Joyeuse
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