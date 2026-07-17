UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Trinité

Ambiance top 50, Trinité, …, La Trinité

vendredi 31 juillet 2026 · Trinité, ... · La Trinité

Ambiance top 50, Trinité, …, La Trinité

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Trinité, ...
Adresse
Nord Martinique
Ville
97220 La Trinité
Département
Martinique
Tarif
Entrée libre

Ambiance top 50 Jeudi 30 juillet, 19h00 Trinité, … Martinique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T01:00:00+02:00 – 2026-07-31T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-31T01:00:00+02:00 – 2026-07-31T05:59:00+02:00

Venez nombreux danser sur les tubes des années 80 à 2000 !

Trinité, … Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 58 20 12 »}]
Ambiance Top 50 sur la Place Joyeuse

À voir aussi à La Trinité (Martinique)