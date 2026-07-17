Ambiance top 50, Trinité, …, La Trinité

vendredi 31 juillet 2026 · Trinité, ... · La Trinité

Informations pratiques

Ambiance top 50 Jeudi 30 juillet, 19h00 Trinité, … Martinique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T01:00:00+02:00 – 2026-07-31T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-31T01:00:00+02:00 – 2026-07-31T05:59:00+02:00

Venez nombreux danser sur les tubes des années 80 à 2000 !

Trinité, … Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 58 20 12 »}]

Ambiance Top 50 sur la Place Joyeuse