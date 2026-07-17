VISITE COMMENTÉE DE L’HABITATION DUFFERET, La Trinité, La Trinité

Informations pratiques

VISITE COMMENTÉE DE L’HABITATION DUFFERET 18 – 20 septembre La Trinité Eure

gratuité – tenue de randonnée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

VISITE-COMMENTEE de l’HABITATION DUFFERET

Vendredi 18 septembre 2026 – Guides exclusivement pour les écoles (Cycles 2 et 3) de 8h30 à 16h00

Samedi 19 et Dimanche 20 spetembre 2026 – Guides disponibles pour les visiteurs ayant réservés sur les créneaux de 9h00 à 12h00 – Les après-midi sont dédiés aux visites autonomes.

La Trinité La Trinité La Trinité 27930 Eure Normandie 0596 58 20 12 [{« type »: « email », « value »: « linda.moutoussamy@mairie-latrinite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0596582012 »}] Cette ancienne habitation sucrière de Duferret est inscrite dès 1770 parmi les 24 sucreries de la commune de La Trinité, dans la carte de Moreau du Temple.

Elle ne se résume donc pas simplement au logement de contremaître ou à un édifice spécifique, mais comprend l’ensemble des bâtiments, domestiques et industriels, ainsi que les terres, les cultures, les esclaves, le bétail et tous les ustensiles nécessaires à la vie sur l’exploitation.

Le recensement de Renouard de Sainte-Croix en 1820, mentionne une superficie de 203 ha. L’inventaire qui est établi cette année-là, fait état :

– d’une sucrerie

– une distillerie

– une maison de maitre (celle existant aujourd’hui),

– une maison de l’économe,

– 25 cases des travailleurs

– 12 chambres pour les travailleurs indiens

– un hôpital

– mais en aucun cas ne parle des cachots

L’Habitation Duferret est acquise par l’Usine du Galion en 1904.

En 2001 elle se sépare, au profit de la Ville de La Trinité l’actuelle propriétaire de 17040 m2, de la maison de maître, de l’ancien hôpital qui comporte au moins 2 cachots et de la machinerie de l’ancienne sucrerie et distillerie, référencés au cadastre sur la parcelle L 328.

A proximité se trouve un ancien pont en moellon, véritable ouvrage d’art dit « Pont Durand », qui permet aux engins agricoles de franchir encore la ravine pour desservir les champs de cannes.

Jusqu’en 2012, la maison de maître est assez bien conservée.

Des vestiges caractéristiques de cette époque et des siècles suivants témoignant de l’activité industrielle et de l’organisation sociale ont été mis à jour par l’établissement d’un inventaire topographique général réactualisé en mars 2019 suite aux intempéries laissant le site dans un état déplorable. Possibilité de garer dans le quartier

VISITE-COMMENTEE de l’HABITATION DUFFERET

©MireilleMondésir