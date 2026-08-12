samedi 22 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Ambiance tropicale au Parc des Bois Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 22 août, 19h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

L’Oiseau des Îles prend les commandes de la soirée pour un DJ set ensoleillé qui sent bon les vacances ☀️

Ambiance tropicale au Parc des Bois

Samedi 22 août 19h00 – 23h00

L’Oiseau des Îles prend les commandes de la soirée pour un DJ set ensoleillé qui sent bon les vacances ☀️

Au programme : de la bonne musique, une piste de danse à ciel ouvert, des verres entre amis et cette ambiance guinguette qu’on aime tant

Que tu viennes pour danser, profiter du coucher de soleil ou simplement passer une belle soirée d’été, on t’attend au bord de l’eau

DJ Set

Soirée dansante

Terrasse au bord de l’eau

Bar & restauration sur place

Qui sera de la partie ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-22T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-22T23:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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