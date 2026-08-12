Ambiance tropicale au Parc des Bois Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
samedi 22 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
Ambiance tropicale au Parc des Bois Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 22 août, 19h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
L’Oiseau des Îles prend les commandes de la soirée pour un DJ set ensoleillé qui sent bon les vacances ☀️
Ambiance tropicale au Parc des Bois
Samedi 22 août 19h00 – 23h00
L’Oiseau des Îles prend les commandes de la soirée pour un DJ set ensoleillé qui sent bon les vacances ☀️
Au programme : de la bonne musique, une piste de danse à ciel ouvert, des verres entre amis et cette ambiance guinguette qu’on aime tant
Que tu viennes pour danser, profiter du coucher de soleil ou simplement passer une belle soirée d’été, on t’attend au bord de l’eau
DJ Set
Soirée dansante
Terrasse au bord de l’eau
Bar & restauration sur place
Qui sera de la partie ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-22T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-22T23:00:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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