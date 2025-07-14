Ambra Senatore – Par d’autres voix POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Ambra Senatore – Par d’autres voix 5 et 6 mars 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:30:00 – 2026-03-05T21:30:00

Fin : 2026-03-06T20:30:00 – 2026-03-06T21:30:00

Dans Par d’autres voix, Ambra Senatore construit une auto-fiction à partir d’éclats de figures féminines avec qui elle entretient une proximité, réelle ou projetée. Mais la chorégraphe italienne installée à Nantes, dessine surtout des vies en mouvement de femmes de différentes nationalités, de celles qui partent, qui arrivent et dont on n’est jamais certains de la sédentarité ; mais aussi des femmes interdites de départ ou de retour, qui désirent la traversée. Seule en scène, son corps devient cet espace ouvert où ces personnages s’incarnent par des gestes issus du quotidien et par des mots jamais pathétiques, dans une ambiance teintée d’humour délicat. Car c’est avec une grande sensibilité que la chorégraphe rend hommage à ces vies, allant jusqu’à faire que leur parole, rythmée par son propre souffle, devienne musique, grâce au travail de composition en direct de Jonathan Seilman. C’est donc par touches qu’elle nous emporte dans cette peinture de la liberté au féminin.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002312&lng=1 »}]

©Bastien Capela