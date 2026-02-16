Séance Spéciale : Sainte Marie aux Mines, Le Star, Strasbourg
Lundi 16 février, 20h15 Le Star Strasbourg, 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Sainte Marie aux Mines
Lundi 16 février, 20h15 Le Star Strasbourg, 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Sainte Marie aux Mines
Mardi 17 février, 20h15 Le Star Strasbourg, 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France La Petite étincelle
Jeudi 19 février, 18h00 Kléber STRASBOURG, 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Événement de janvier, le nouveau roman de Philippe Besson nous transporte dans l’Italie des années 60, au c ...
2026-02-21 à 15:00 MAINTENANT C'EST NOUS LES CHEFS - MAINTENANT C EST NOUS LES CHEFS MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67
2026-02-21 à 17:00 PAPI SE RE MARIE MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67
2026-02-21 à 19:00 VIENS BOIRE UN PETIT COUP A LA MAISON MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67
2026-02-21 à 21:00 MARIAGE RIME AVEC BRAQUAGE MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67
2026-02-22 à 10:45 COMMENT DEVENIR UN VRAI PIRATE MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67
2026-02-22 à 17:00 L'AMOUR EST DANS LE PRESQUE MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67
Mercredi 25 février, 20h30 Star Strasbourg, 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg La guerre des prix - Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d'y défendre la filière bio et loc...
2025-11-01 à 18:10 SIG STRASBOURG / SLUC NANCY RHENUS SPORT 17 BOULEVARD DE DRESDE 67000 Strasbourg 67
Vendredi 27 février, 18h00 Kléber STRASBOURG, 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Pourquoi Pierre Kretz a-t-il tant attendu pour écrire à sa mère décédée il y a bien longtemps ? Lui qui ma ...
2026-02-28 à 20:00 DANY BOON PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX - WACKEN 67000 Strasbourg 67
Dimanche 1 mars 2026, 16h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Sylvain Huc propose une interprétation sans mièvrerie du "Petit Chaperon rouge", conte que nous connaissons par Perrault ou Grimm mais qui vient des tréfonds de la tradition orale.
Mardi 3 mars, 17h30 Kléber Éphémère Strasbourg, 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Rencontre organisée en collaboration avec l’Appel des Appels 67 Dans l’ombre de la « Grande Société » ...
Rencontres de l'illustration Strasbourg Bas-Rhin Vendredi 2026-03-04 2026-03-04
Mercredi 4 mars, 14h00 Star Strasbourg, 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Fantastique - Fanta, une contorsionniste de 14 ans, vit à Conakry, en Guinée. À force de jongler quotidiennement entre l’école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où ...
Jeudi 5 mars, 20h15 Star Strasbourg, 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Rural - Edouard Bergeon (« Au Nom de la Terre ») nous plonge dans la vie de Jérôme Bayle, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse ...
5 et 6 mars 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Dans "Par d’autres voix", Ambra Senatore construit une auto-fiction à partir d’éclats de figures féminines avec qui elle entretient une proximité, réelle ou projetée.
7 mars - 6 juin Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg, 6 place de la République 67000 Strasbourg Cette exposition propose une approche inédite sur la vie et l'œuvre d’André Malraux à travers le septième art.