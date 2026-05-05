Rencontre avec Reza Moghaddassi, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Reza Moghaddassi Mercredi 3 juin, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:00:00+02:00 – 2026-06-03T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Et si vous trouviez enfin votre boussole intérieure ?

La vie ne se résume pas à fonctionner, posséder, paraître.

Elle consiste à rencontrer la joie qui demeure, à s’émerveiller devant le mystère de l’être et la grâce de toute apparition. Mais comment répondre à l’appel de l’âme, comment habiter véritablement notre existence et nous déployer ? Dans le respect des croyances de chacun, ce livre veut nous aider à nous orienter parmi la multitude des enseignements proposés par les écoles de sagesse et de spiritualité. Il nous invite à explorer les trois facettes inséparables de la vie spirituelle : élévation, incarnation, contemplation.

Avec des mots simples, mais sans perdre le sens de la complexité, Reza Moghaddassi nous offre une boussole spirituelle pour mieux orienter notre cheminement et réinvestir le sens de notre vie.

Venez découvrir Boussole spirituelle pour les âmes en quête de sens de Reza Moghaddassi, publié aux éditions Guy Trédaniel autour d’une rencontre à la librairie Kléber.

Photographie : © Astrid di Crollalanza

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-reza-moghaddassi-1988089289583 »}]

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