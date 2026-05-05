Séance Spéciale : Les Nuits en Or 2026, Star, Strasbourg
Séance Spéciale : Les Nuits en Or 2026, Star, Strasbourg mardi 2 juin 2026.
Séance Spéciale : Les Nuits en Or 2026 Mardi 2 juin, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T22:20:00+02:00
Fin : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T22:20:00+02:00
PROGRAMME (divers) – 2025 – VOST – 2h
NOTHING SPECIAL – Efrat Berger – (IL) – Documentaire – 14 min
DANCIG PIGEONS – Christofer Nilsson – (SU) – Fiction – 23 min
FILLE DE L’EAU – Sandra Demazières – (FR) – Animation – 15 min
I’M THE MOST RACIST PERSON I KNOW – Leela Varguese – (AU) – Fiction – 13 min
AU BAIN DES DAMES – Margaux Fournier – (FR) – Documentaire – 29 min
CHERRY TOMATOES – Rakel Andrésdottir – (IS) – Documentaire animé – 2 min
MORT D’UN ACTEUR – Ambroise Rateau – (FR) – Fiction – 21 min
Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F636123/D1780423200/VO/ »}]
Les Nuits en Or 2026 Le Star NUITS EN OR 2026 ACADEMIE DES CESAR
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