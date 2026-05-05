Ciné Atelier : Nouveaux copains à Puffin Rock, Star, Strasbourg

Ciné Atelier : Nouveaux copains à Puffin Rock Mercredi 3 juin, 14h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

De jour comme de nuit, la vie s’écoule paisiblement pour les habitants de Puffin Rock.

L’arrivée d’un vol de macareux chassés de leur île par une tempête, réjouit la colonie de la jeune Oona qui les accueille à bras ouverts : c’est l’occasion de rencontrer de nouveaux compagnons de jeu. C’est alors que l’un des oeufs disparait dans d’étranges circonstances.

Accompagnée de tous ses amis, cette dernière entame une course contre la montre pour le retrouver avant qu’une grande tempête frappe l’archipel.

La solidarité prouvera encore une fois que l’union fait la force et la vie pourra ainsi continuer sur la petite île dans une douce harmonie.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F631422/D1780488000/VF/ »}]

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