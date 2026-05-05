Dégustation Découverte des Vins d’Alsace au Comptoir des Vignerons Indépendants d’Alsace, Comptoir des Vignerons Indépendants d’Alsace, Strasbourg

Dégustation Découverte des Vins d’Alsace au Comptoir des Vignerons Indépendants d’Alsace 1 – 6 juin Comptoir des Vignerons Indépendants d’Alsace Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T11:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Le Comptoir des Vignerons Indépendants d’Alsace

Installé place Gutenberg, au cœur d’un bâtiment Renaissance emblématique, le Comptoir des Vignerons Indépendants d’Alsace est un lieu dédié à la découverte des vins d’Alsace et de celles et ceux qui les font naître.

Avec plus de 350 références de vins d’Alsace, le Comptoir offre un véritable voyage à travers la diversité du vignoble. Les domaines y sont organisés en 10 étapes, du nord au sud de la Route des Vins d’Alsace, comme une invitation à parcourir les paysages, les cépages et les sensibilités qui composent cette mosaïque unique.

Ce qui fait la vie du Comptoir, ce sont surtout les vignerons eux-mêmes. Chaque jour, l’un d’eux est présent pour raconter son histoire, son travail et faire découvrir ses vins. Tous sont Vignerons Indépendants, engagés de la vigne à la bouteille, profondément attachés à leur terroir et à leur environnement.

Le Comptoir devient ainsi un lieu vivant, où l’on prend le temps de se rencontrer, de goûter, d’échanger et où le vin se comprend autant par la parole que par le verre.

Prendre le temps de comprendre ce que l’on goûte

À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture, nous vous invitons à vivre une dégustation pensée comme un moment de découverte et de compréhension du vin, mais surtout de celles et ceux qui le font naître.

À travers 5 vins, vous explorez différentes expressions du vignoble alsacien. Cinq vins, cinq façons de travailler la vigne, cinq histoires qui naissent de terroirs et de sensibilités propres à chaque vigneron.

Peu à peu, une évidence se dessine : le goût d’un vin n’est jamais le fruit du hasard. Il est le résultat de choix quotidiens, parfois visibles, souvent discrets : la manière de cultiver la vigne, de composer avec la nature, de décider du bon moment pour vendanger, ou encore de guider les vinifications. C’est l’ensemble de ces choix qui donne à chaque vin sa personnalité.

Et parce qu’un moment de découverte se vit aussi dans la convivialité, la dégustation s’accompagne d’un bretzel frais.

Comptoir des Vignerons Indépendants d’Alsace 10 Place Gutenberg 67000 STRASBOURG Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@comptoirdesvignerons.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0388881011 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/D6iB6xuC5rxSZ6Jo8 »}]

5 vins d’Alsace, 5 terroirs, 5 histoires : une dégustation pour comprendre ce qui fait vraiment le goût du vin. Comptoir des Vignerons Indépendants d’Alsace vins d’Alsace

Comptoir des Vignerons Alsaciens – Strasbourg