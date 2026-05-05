Rencontre avec Timothée Ostermann et Olivier Bron, Kléber, STRASBOURG
Rencontre avec Timothée Ostermann et Olivier Bron, Kléber, STRASBOURG samedi 30 mai 2026.
Rencontre avec Timothée Ostermann et Olivier Bron Samedi 30 mai, 17h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T17:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T17:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:30:00+02:00
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus
Après Du pin sur la planche (2025), Timothée Ostermann et Olivier Bron récidivent dans l’art de la BD dont vous êtes le héros. Enfilez vos crampons et votre maillot, vous incarnez Plitini, mais les choix restent les vôtres : passer ou tirer ? Signer à l’olympique de Strasbourg ou à Dynamo Klôd ? Sortir avec des amis ou faire de la muscu ? Autant de questions qui promettent autant de nœuds au cerveau que de crampes aux zygomatiques.
Mais ce qui est certain, c’est que tous vos choix vous mèneront à une page différente, à chaque fois.
Venez découvrir FC Foot de Timothée Ostermann et Olivier Bron publié aux éditions 2042 autour d’un échange, d’une plongée interactive dans le livre et d’une séance de dédicaces à la librairie Kléber.
Photographie : ©Christophe Urbain
Kléber 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-timothee-ostermann-et-olivier-bron-1988401726089 »}]
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Après Du pin sur la planche (2025), Timothée Ostermann et Olivier Bron récidivent dans l’art de la BD dont … Rencontre-Dédicace
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