Rencontre avec Dan Leclaire et Raphaëla Louy, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Dan Leclaire et Raphaëla Louy Jeudi 28 mai, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Dans une région où les cultures se rencontrent et se mêlent, les invitations à partager un repas sont souvent au cœur des échanges. Mais que se passe-t-il réellement lorsque l’on est convié à une table de shabbat ?

Entre traditions, surprises et moments de convivialité, ce livre propose bien plus qu’un simple guide : c’est une plongée vivante, drôle et délicieusement érudite dans cet univers.

Avec humour et finesse, les deux auteurs nous entraînent dans un récit ponctué de recettes traditionnelles, de dialogues savoureux et de rencontres inattendues : historiens, philosophe tiktokeur, théologienne, guide conférencière ou encore hypnothérapeute viennent enrichir cette exploration singulière. Une chose est sûre : vous aurez envie de vous asseoir à leur table… et pas seulement pour goûter leur fameux tcholent !

Une rencontre qui s’annonce haute en couleur, en saveurs et en partage. Verre de l’amitié après la rencontre, offert par la librairie et La Nuée Bleue.

Venez découvrir Ciel, je suis invité chez un juif alsacien : petit manuel pour briller lors d’un repas de shabbat de Dan Leclaire avec Raphaëla Louy publié aux éditions de La Nuée Bleue.

Photographie : ©Droits réservés

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-dan-leclaire-et-raphaela-louy-1988017491834 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Dans une région où les cultures se rencontrent et se mêlent, les invitations à partager un repas sont souve …