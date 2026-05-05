Rencontre avec Laura Verquere, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Laura Verquere Mercredi 27 mai, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

La célèbre revue La Déferlante créée en 2021 lance en 2023 sa maison d’éditions. C’est dans cette maison d’édition qu’est publié le livre de Mélanie Gourarier et de Laura Verquere En finir avec l’homme nouveau, Critique des masculinités modernes.

Au cœur de cet ouvrage, une question : les hommes sont-ils déconstruits ou reconstruits pour mieux durer ? À l’ère de MeToo, les hommes auraient changé pour s’adapter à ce nouveau contexte. Derrière cette “déconstruction”, l’hypocrisie règne puisque ce nouveau statut leur permet de continuer à assurer leur hégémonie et de préserver l’ordre social.

Dans cet essai passionnant, les chercheuses Mélanie Gourarier et Laura Verquere proposent de penser les masculinités autrement afin d’atteindre une véritable transformation sociale.

Venez découvrir En finir avec l’homme moderne : critique des masculinités de Laura Verquere et Mélanie Gourarier publié aux éditions de la Deferlante

Photographie : ©Sophie Palmier pour La Déferlante

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-laura-verquere-1987987038748 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus La célèbre revue La Déferlante créée en 2021 lance en 2023 sa maison d’éditions. C’est dans cette mai …