Ciné Débat : Sauvons les meubles, Star, Strasbourg

Ciné Débat : Sauvons les meubles Mardi 26 mai, 19h30 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T19:30:00+02:00 – 2026-05-26T21:16:00+02:00

Fin : 2026-05-26T19:30:00+02:00 – 2026-05-26T21:16:00+02:00

Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles…

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F636077/D1779816600/VF/264144/ »}]

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