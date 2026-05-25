Assez des guerres ! Paix immédiate avec la Russie et l’Iran ! Place Kléber Strasbourg Samedi 30 mai, 15h00 Entrée libre

Une des rares manifs dans le Grand Est où l’on réclame la paix plutôt que d’obéir à Macron.

**Assez des guerres ! Paix immédiate avec la Russie et l’Iran !**

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**30 mai 2026. De 15h à 18h, Place Kléber à Strasbourg.**

Assez de guerres, assez de mensonges, assez de souffrances imposées aux peuples !

Pendant que les prix de l’énergie et de l’alimentation explosent, que les précaires galèrent à boucler les fins de mois et que les services publics se dégradent, que l’insécurité invasive explose ; nos dirigeants continuent d’envoyer des milliards d’euros et des armes dans des conflits lointains.

Que ce soit en Ukraine, au Moyen-Orient, contre l’Iran, à Cuba ou contre le peuple palestinien, la logique impérialiste et belliciste détruit des vies, ruine les économies et appauvrit les plus modestes partout dans le monde.

Trump, Nétanyahou, von der Leyen, Macron et leurs semblables nous entraînent dans une hystérie guerrière qui ne profite qu’aux marchands d’armes et aux puissants.

Pour les citoyens français précaires comme pour tous les peuples qui en ont ras-le-bol :

PLUS UN EURO, PLUS UNE ARME, PAS UN SOLDAT pour l’Ukraine et pour Israël !

Nous exigeons :

• L’arrêt immédiat des livraisons d’armes et des sanctions économiques qui précarisent les peuples.

• La fin des exactions impérialistes et le respect de la souveraineté des autochtones.

• Une politique étrangère au service de la paix et non de l’escalade.

• Que l’argent public serve enfin aux Français pour leur santé et leur sécurité plutôt qu’à des guerres sans fin.

• La libération des prisonniers politiques pro-paix, Anna Novikova et Vincent Perfetti.

• La fin des persécutions étatiques et judiciaires envers les dissidents d’ici et ceux en exil qui s’opposent à l’idéologie mondialiste.

• L’instauration du R.I.C. (Référendum d’Initiative Citoyenne) en toutes matières afin de retrouver notre souveraineté.

• Une baisse immédiate de 50 centimes du prix des carburants, la renationalisation des transports et de l’énergie.

• Le Frexit (sortie de l’Union européenne) et la sortie de l’OTAN, qui nous imposent précarité, société liberticide et belliciste.

Samedi 30 mai, Place Kléber, de 15h à 18h, nous serons visibles et déterminés.

Venez nombreux, avec vos drapeaux, vos pancartes et votre colère légitime !

La paix n’est pas une option : c’est une nécessité vitale pour les gueux de France et d’ailleurs.

Association **3R** (Résister. Reconquérir. Régir) Sauvegarde des autochtones via Paix, R.I.C., Progrès.

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re) | [resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00.000+02:00

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resisterreconquerirregir@gmail.com https://rrr.netlib.re 0695580262

Place Kléber Place Kléber Strasbourg Centre Strasbourg 67003 Bas-Rhin



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