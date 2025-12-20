PATRICK WATSON – LA LAITERIE Strasbourg

PATRICK WATSON Début : 2026-06-05 à 19:30. Tarif : – euros.

Paysages musicaux et balades folk pop rock électroOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Salut à tous ! On est super contents de partir en tournée pour jouer de la musique pour vous. Le groupe et moi, on est vraiment ravis de ce nouveau répertoire, c’est un vrai plaisir de le jouer. Si vous ne nous avez jamais vus en concert, je dirais que c’est ce qu’il y a de mieux avec ce groupe. Et c’est toujours un immense plaisir pour nous de rencontrer enfin les gens qui écoutent notre musique. Bref, on a hâte ! À très bientôt ! © Patrick WatsonPatrick Watson est un chanteur, pianiste et compositeur basé à Montréal. Il invente des paysages musicaux étonnants qui s’harmonisent avec des sons organiques et des textures électroniques. Ce savant mélange se traduit en de sublimes balades soutenues par des instrumentations rock et une voix omniprésente. Patrick Watson, lauréat du Polaris Music Prize (Canada, 2007) et plusieurs fois nominé aux JUNO ainsi qu’au Polaris, a tourné sur tous les continents avec son groupe, mais aussi avec des orchestres symphoniques qui ont donné une nouvelle dimension et une plus grande ampleur à sa musique. Patrick Watson a par ailleurs composé plusieurs bandes originales pour le cinéma et la télévision.

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67