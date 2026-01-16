Âme de musicienne expérience en réalité virtuelle Thann

Âme de musicienne expérience en réalité virtuelle

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-06 13:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Plongez au cœur du Palais Garnier et suivez une musicienne dans ses émotions. Une expérience immersive qui vous transporte dans les coulisses de la création lyrique.

Découvrez la création lyrique comme si vous y étiez. Avec “Âme de musicienne”, suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier, ressentez la musique dans toute son intensité et explorez les coulisses d’une performance unique grâce à la réalité virtuelle.

(Dès 13ans) .

+33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Immerse yourself in the heart of the Palais Garnier and follow a musician through her emotions. An immersive experience that takes you behind the scenes of opera creation.

