Amel Bent à Thiais, Parc de l’Europe de Thiais (94), Thiais

Amel Bent à Thiais Dimanche 21 juin, 21h00 Parc de l’Europe de Thiais (94) Val-de-Marne

Dans la limite des places disponibles. Petite restauration possible sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Après plus d’un an d’absence médiatique, Amel Bent revient plus forte et plus libre que jamais avec son 8ᵉ album « Minuit une » brut, poignant et sans filtre. Venez célébrer à Thiais ses 20 ans de carrière le dimanche 21 juin au parc de l’Europe (77 rue Victor Basch).

Ce concert est offert au public par la Ville de Thiais. Aucune réservation n’est possible : l’entrée se fera dans la limite des places disponibles.

LIgne 14 : arrêt « Thiais-Orly »

Parc de l’Europe de Thiais (94) 77 rue Victor Basch, 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France https://www.ville-thiais.fr/espaces-verts/

Après plus d’un an d’absence médiatique, Amel Bent revient plus forte et plus libre que jamais avec son 8ᵉ album « Minuit une » brut, poignant et sans filtre. Venez célébrer à Thiais ses 20 ans de le…

© Romain Garcin