Parcours sensoriel « Regarder autrement la nature », Parc de Cluny, Thiais

Parcours sensoriel « Regarder autrement la nature » Dimanche 7 juin, 14h30 Parc de Cluny Val-de-Marne

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Découvrez la nature différemment au Parc de Cluny !

Il s’agit d’arpenter l’écrin naturel du Parc de Cluny en l’approchant de manière sensible et originale. Au coeur de la ville, à travers une marche contemplative propice au ressourcement, laissez-vous guider par Laurence et Jérôme, accompagnateurs bien-être en nature et spécialistes notamment des expériences des bains de forêts et de méditation.

La composition et le calme de ce lieu emblématique de la ville se prête à merveille à cette offre de reconnexion au vivant.

Parc de Cluny Rue Maurepas 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France 01 48 92 42 23 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-thiais.fr/rdvj-thiais-2026/ »}] Le parc de Cluny est composé de micro-paysages : place carrée, parcours en sous-bois, jardin d’eau, terrasse haute, …. Il offre calme et recueillement en centre-ville. Sa situation en surplomb en fait un balcon magistral pour appréhender une vue d’ensemble de la ville. Le parc de Cluny dispose de 2 entrées : rue Maurepas et rue Gustave Léveillé

Visite commentée sensorielle « Regarder autrement la nature »

© LM TERRA