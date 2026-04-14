Parcours d’observation du monde vivant au Parc André Malraux, Parc André Malraux, Thiais

Parcours d’observation du monde vivant au Parc André Malraux Samedi 6 juin, 10h00 Parc André Malraux Val-de-Marne

gratuit sur réservation en ligne : www.ville-thiais.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Parcours d’observation du monde vivant au Parc André Malraux

La requalification du parc en 2025 et ses jardins éducatifs adjacents ont permis le développement d’une riche palette végétale à découvrir au gré de cette promenade.

Au-delà du regard sur le grand paysage, ce parcours propose d’observer les variétés composant l’espace vert et d’aborder leurs caractéristiques. Au gré des observations, il s’agit de découvrir les relations des espèces vivantes présentes dans ce parc situé en centre ville.

Parc André Malraux 18bis rue Jean Jaurès 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France 01 48 92 42 23 https://ville-thiais.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-thiais.fr/rdvj-thiais-2026/ »}] Le Parc André Malraux, espace vert de plus d’un hectare ouvert au public toute l’année comprend des jardins pédagogique et permacole et trois arbres remarquables (sequoia, cèdre et houx). Récemment requalifié, sa composition diversifiée et ses espaces éducatifs en font un pôle de biodiversité important en centre ville propice à la diffusion d’information sur le monde du vivant. Accès par le T7, les bus 183, 185 et TVM

Stationnements vélos et voitures place du Général Leclerc

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