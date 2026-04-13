Atelier du jardin permacole de Thiais, Parc André Malraux, Thiais

Atelier du jardin permacole de Thiais Samedi 6 juin, 14h00 Parc André Malraux Val-de-Marne

gratuit sur réservation, limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Apprenez à planter et entretenir les variétés perpétuelles du potager

Si l’observation de la vie végétale sert l’organisation du jardin permacole, c’est aussi un préalable à la mise en culture et au soin à apporter aux variétés légumières. La permaculture s’appuie souvent sur un jardin de plantes vivaces. Au sein du potager perpétuel, vous êtes invité à observer et à participer à la plantation et l’entretien de ce type de jardin vivrier.

Parc André Malraux 18bis rue Jean Jaurès 94320 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France 01 48 92 42 23 https://ville-thiais.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-thiais.fr/rdvj-thiais-2026/ »}] Le Parc André Malraux, espace vert de plus d’un hectare ouvert au public toute l’année comprend des jardins pédagogique et permacole et trois arbres remarquables (sequoia, cèdre et houx). Récemment requalifié, sa composition diversifiée et ses espaces éducatifs en font un pôle de biodiversité important en centre ville propice à la diffusion d’information sur le monde du vivant. Accès par le T7, les bus 183, 185 et TVM

Stationnements vélos et voitures place du Général Leclerc

Présentation et atelier dans le jardin permacole

© Ville de Thiais