Amel Bent, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Amel Bent Jeudi 23 avril, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

49 € à 79 €

Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:00:00+02:00

Concert

Amel Bent est de retour.

490 jours. 490 jours de silence.

Pas un mot sur les réseaux, pas une interview, pas une apparition télé. Des nuits blanches à écrire et composer, à décharger ses blessures, ses peines, ses forces, ses faiblesses et ses vérités.

Son 8ᵉ album est brut, poignant et sans filtre.

Amel comme on l’aime : pertinente, impertinente, incisive, impudique.

Elle revient plus forte et plus libre que jamais, et nous donne rendez-vous pour célébrer ses 20 ans de carrière : retrouvez-la en tournée partout en France et Belgique.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert Zénith