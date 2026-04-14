Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, Viavi Solutions France, Saint-Herblain

Mai à Vélo 2026, Viavi Solutions France, Saint-Herblain

Mai à Vélo 2026, Viavi Solutions France, Saint-Herblain vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Viavi Solutions France

Adresse : 15 Boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, France

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Viavi Solutions France Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Viavi Solutions France 15 Boulevard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, France Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201738

À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)